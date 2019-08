Under per Mandzukic, Calciomercato: “Lo farei di corsa”

Under per Mandzukic? Lo scambio si può fare, voce che si è mossa nelle ultime ore di calciomercato. Staremo a vedere se la Juventus lo accetterà.

Ne ha parlato Francesco Repice a Radio Rai, specificando: “Under o Zaniolo? Per me Zaniolo è un predestinato, un giocatore imprescindibile. Under è bravo ma ha un problema atletico evidente e questo nel calcio moderno può essere un problema. Io lo scambio tra Under e Mandzukic lo farei di corsa”.

Marione continua a muovere il calciomercato con i bianconeri che stanno aspettando un’offerta importante. Repice aggiunge: “Io un giocatore come Mandzukic nella mia squadra lo prendo sempre. Per me i giocatori come lui dovrebbero vincere il pallone d’oro ogni anno”.

La Juventus ha sicuramente deciso di chiudere il suo rapporto con il giocatore, fuori dai piani di Maurizio Sarri. Sul calciatore c’è il forte pressing del Bayern Monaco, su di lui c’è pare anche il Barcellona.

