Si smuove il calciomercato Juventus: le ultime news parlano di un Fabio Paratici che è stato avvistato a Milano dove è impegnato in quattro trattative.

Sembra smuoversi finalmente il calciomercato in uscita dei bianconeri, con Fabio Paratici che Calciomercato.it ha fotografato mentre si trovava a Milano, intento a dare una scossa alle trattative in uscita. Sul piatto infatti ci sono ben quattro giocatori in uscita dalla Vecchia Signora: Rugani, Dybala, Mandzukic e Matuidi, mentre in entrata ne è rimasto uno solo: Mauro Icardi.

Calciomercato Juventus: il punto sulle uscite, chi verrà ceduto?

Al momento sappiamo che Daniele Rugani piace e non poco alla Roma, con il centrale che è molto vicino a vestire la maglia di Fonseca; discorso diverso per Paulo Dybala le cui offerte scarseggiano ed è sempre più probabile rimanga a Torino ancora per almeno sei mesi.

Per quanto concerne Matuidi, invece, sembrava negli scorsi giorni che qualcosa si fosse mosso ma il centrocampista francese continua a non accettare nessuna offerta preferendo rimanere alla corte di Maurizio Sarri.

Discorso diverso per Mandzukic la cui opzione più probabile al momento rimane la rescissione consensuale del contratto. Ma non solo uscite per la Juventus: si muove qualcosa anche in entrata.

Si parla, infatti, di colloqui con il Pescara per alcuni giocatori anche se non sappiamo al momento chi sia coinvolto. Probabilmente si tratterà di operazioni minori.

Discorso diverso per Mauro Icardi, le cui quotazioni al momento aumentano ma la valutazione rimane sempre molto alta: 75/80 milioni di euro è la richiesta dell’Inter, con Paratici che non è disposto ad arrivare a tale cifra puntando sul fatto che il ragazzo sia ormai fuori dal progetto di Antonio Conte.

