I tifosi del Manchester United stanno spingendo Paul Pogba alla Juve: i sostenitori dei Red Devils hanno scaricato il centrocampista francese. Le ultime.

I tifosi londinesi infatti hanno scritto con una bomboletta spray un pensiero emblematico al centro d’allenamento dei Red Devils in cui hanno scritto “Pogba Out”, con tutto il centro di Carrington che si è letteralmente sorpreso per questa scelta da parte dei tifosi: i suoi stessi tifosi lo stanno di fatto spingendo tra le braccia di Maurizio Sarri a Torino, almeno indirettamente.

Pogba alla Juve, Calciomercato: riparte la trattativa?

Il tutto è accaduto dopo il rigore sbagliato dal francese contro il Wolverhampton, dopo il quale è stato preso di mira non solo su Twitter con beceri insulti razzisti, ma anche e soprattutto al centro sportivo di allenamento del Manchester United: è diventato lui il capro espiatorio di tutto.

La Juventus osserva da lontano -ma non troppo- la situazione e spera che questa situazione spiacevole per il giocatore si possa trasformare in qualcosa di positivo per i tifosi bianconeri: far tornare Pogba alla Juve.

