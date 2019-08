Rugani alla Roma è stata per qualche settimana una delle trattative più vive ed interessanti di questo mercato. I giallorossi sono stati davvero vicini al centrale bianconera, ma poi qualcosa è andato storto.

La Juventus non sarebbe riuscita ad accontentare i giallorossi nella trattativa e questo avrebbe fatto cambiare idea a Fonseca e al suo staff dirigenziale che in giornata hanno chiusto per l’arrivo di Smalling dal Manchester United.

Niente Roma per Rugani, a rischio anche il posto Champions

Fabio Paratici ci ha provato, ha lavorato alla cessione di Rugani alla Roma, ma non ci è riuscito. Il bravo dirigente bianconero era certo che l’operazione sarebbe stata conclusa entro fine agosto, ma tutto non è andato secondo i piani. Infatti, la Roma puntava forte Lovren, ma teneva sott’occhio Rugani. Il tutto sembra complicarsi e Fonseca chiedeva un centrale: ecco Smalling.

Il centrale del Manchester United arriva in prestito dai Red Devils, giocherà titolare al posto di Manolas, andato al Napoli, per buona pace di Rugani e la Juventus. Inoltre, clamorosamente, l’ex centrale dell’Empoli, adesso, rischia di restare fuori dalla lista Champions.

