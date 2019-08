L’infortunio Chiellini ha sconvolto tutti i tifosi bianconeri e della Nazionale Italiana. Infatti, il capitano della Juventus rischia di vedere compromessa la sua stagione.



Un infortunio grave e se vogliamo inaspettato nonostante vecchi problemi fisici per il centrale della Juventus. La rottura di un legamento può essere sicuramente difficile da recuperare, e per questo si pensa seriamente al futuro della difesa.

Infortunio Chiellini, Juventus: arrivano brutte notizie da Torino

L’infortunio Chiellini cambia un pò tutto nella visione della stagione bianconera, partendo sicuramente dal calciomercato della Juventus. Ad esempio, Daniele Rugani rimasto sulla lista dei partenti fino a 15 ore fa, rischia di diventare uno dei tasselli fondamentali per non restare scoperti nella zona centrale della difesa bianconera.

Fondamentali saranno i nuovi acquisti Matthijs De Ligt e Merih Demiral oltre alla conferma di Leonardo Bonucci. La Juventus ha subito il colpo, ma saprà sicuramente reagire a questa notizia devastante. Le notizie che arrivano da Torino non sono affatto confortanti, infatti, ci sarebbe per il 36enne capitano della Juventus la seria possibilità di vedere compromessa la propria carriera. Si tratta di un infortunio serio soprattutto considerando l’età e la storia dei problemi fisici già affrontati dal Chiello. Adesso è l’ora di guardare in faccia la realtà e sperare in un recupero per la prossima primavera, magari sarà utile per raggiungere un altro obiettivo, l’ennesimo della sua Juventus.

