Milan Brescia streaming diretta live, segui la gara in tempo reale

Milan Brescia streaming diretta live, come seguire la partita online e quindi vedere tutti i gol e le azioni della seconda giornata di campionato.



I rossoneri devono riscattare la brutta e se vogliamo inaspettata sconfitta subita al debutto sul campo della Dacia Arena contro l’Udinese. Il Brescia, invece, tornato in Serie A dopo otto anni, nella prima giornata invece ha espugnato l’ostico campo di Cagliari, contro il Milan non potrà ancora contare sul grande ex Balotelli causa squalifica.

Milan Brescia streaming diretta live, segui la partita online

Milan-Brescia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, sarà quindi possibile vedere la gara con le moderne smart TV oppure collegando la tv di casa a un decoder Sky Q, a una console Xbox o Playstation 4. In alternativa sarà possibile utilizzare Amazon Fire Tv Stick oppure Google Chromecast.

Milan-Brescia inoltre sarà visibile anche in esclusiva da pc, tablet o smartphone collegandosi al sito di DAZN o scaricando l’applicazione sui propri dispositivi.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetà; Suso, Castillejo; Piatek.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.

