Pagelle Juventus Napoli, tutti i voti dell’anticipo della seconda giornata di Serie A 2019-2020: commento sulle valutazioni dei bianconeri scesi in campo.

Incredibile quello che succede allo Stadium di Torino, con la Juventus che si fa rimontare 3 reti e fa terminare in pareggio una sfida a dir poco clamorosa che si era messa benissimo per i bianconeri in vantaggio per 3-0.

Poi, il buio e la rimonta con tre reti in 15 minuti dei partenopei, l’ultima delle quali firmata Di Lorenzo, sulla quale ha un’importante colpa De Ligt, che non convince a pieno in questo esordio.

Una Juve a due facce: pessima in difesa, nonostante il buon esordio di Danilo, ottima dal centrocampo in su. Chiellini manca davvero tantissimo a questa squadra.

Alla fine, però, un’autorete clamorosa di Koulibaly la riprende e la porta a casa.

Pagelle Juventus Napoli: tutti i voti

Szczesny 6: Non può nulla sui tre gol del Napoli, mentre è davvero bravo in almeno tre occasioni, in particolar modo su Mertens, salvando tutto.

De Sciglio s.v.

(12′ Danilo 6: Ingresso a sorpresa al posto dell’infortunato De Sciglio. Segna all’esordio dopo poco più di 10 secondi, poi fa una discreta partita.

Bonucci 5.5: Prova discreta. Riesce a fermare Insigne ma sui tre gol dei Napoli in 15 minuti le colpe sono anche sue.

De Ligt 4.5: Si perde Di Lorenzo, non proprio un grande saltatore, sul gol finale. Insomma, prova non proprio convincente all’esordio.

Alex Sandro 5: Un paio di ottimi interventi in difesa, cavalcate possenti in avanti e tanta corsa. Poi si perde Lozano sul gol ed il voto si abbassa.

Khedira 7: Da cessione di lusso a perno della mediana. Il destino del tedesco è strano, ma ormai è un giocatore fondamentale per la Juve.

(59′ Emre Can 5: Non incide.)

Pjanic 6.5: Buona prova in cabina di regia, smista palloni e ne recupera parecchi. In crescita rispetto agli altri anni, corre di più e meglio.

Matuidi 7: Vale lo stesso discorso di Khedira: il francese corre e fa la differenza in termini di quantità e presenza. Sfiora il gol nel secondo tempo.

Douglas Costa 7: E’ fondamentale in attacco, con i suoi sprazzi di talento e giocate formidabili. E’ forse uno dei pochi al mondo che con i suoi strappi riesce ancora a fare la differenza.

Higuain 7: Il Pipita è tornato. Tanto sacrificio, tanta corsa ed abnegazione. Il gol è la ciliegina sulla torta di una gara importante. Si mette a disposizione dei compagni e regala un’ottima prova. (74′ Dybala 6)

Ronaldo 7: Gol, giocate di qualità e talento. Insomma, il solito CR7 che si sblocca e riesce ad essere ancora una volta trascinatore di questa squadra.

Guarda il Video Gol Danilo, Video Gol Higuain e Video Gol Cristiano Ronaldo.

Voti Juve Napoli: due grandi assenti

Non possiamo ovviamente dare un voto a due grandi assenti tra le fila della Juventus dal momento che, purtroppo, per motivi differenti non hanno potuto essere della partita.

Il primo è Maurizio Sarri, ancora out a causa di una brutta polmonite che non gli ha permesso di scendere in campo con i suoi uomini. Il tecnico toscano ha tuttavia guardato da casa la partita dando informazioni utili durante l’intervallo al suo secondo, Martusciello.

Il secondo è Giorgio Chiellini, che nella giornata di ieri in allenamento si è rotto il legamento crociato anteriore: il suo rientro avverrà tra circa 5 mesi: la sua carriera è finita?

