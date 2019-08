Video autogol Koulibaly, Juventus Napoli: svirgolata clamorosa

Video autogol Koulibaly, autorete clamorosa del difensore centrale dei partenopei che regala la vittoria ai bianconeri nel recupero. Guardalo cliccando qui.

Incredibile autorete al 91esimo minuto di Koulibaly che realizza un gol nella sua stessa porta con una giocata a dir poco disastrosa nella sua rete. Calcio da fermo dei bianconeri con il centrale che in sforbiciata la mette nella propria porta per la disperazione dei partenopei e la gioia dei bianconeri.

Video autogol Koulibaly, Juventus Napoli: rete nella propria porta

Beffa per il centrale senegalese che tuttavia ha un talento enorme e non sarà di certo questo a fermare la sua carriera. La Juve, però, ha giocato bene parzialmente: nel primo tempo a dir poco stellare, nel secondo ha avuto un black out di 15 minuti in cui ha subito tre reti.

Venendo ai singoli, De Ligt si perde l’uomo e regala il tris, ottimo Danilo che realizza il gol che apre le marcature, mentre Higuain torna al gol così come Ronaldo.

