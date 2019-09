Formazioni ufficiali Lazio Roma, la grande sorpresa ce la regala Pablo Fonseca che spiazza tutti con una scelta incredibile in attacco.

Il tecnico giallorosso ha inserito infatti titolare davanti Alessandro Florenzi nei tre dietro a Edin Dzeko. Si tratta per il capitano giallorosso di un ritorno nel reparto offensivo dopo che Rudi Garcia l’aveva trasformato in difensore di fascia dove aveva giocato a lungo. Staremo a vedere se la sua scelta si potrà considerare azzeccata.

Lazio Roma formazioni ufficiali: scelta a sorpresa per Fonseca

Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali della gara:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Patric, Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo All.: Inzaghi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante; Ünder, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Smalling, Juan Jesus, Çetin, Santon, Veretout, Diawara, Pastore, Antonucci, Schick, Kluivert. All.: Fonseca.

Sicuramente sarà importante per entrambe una vittoria visto che nessuna delle due si trova a dover affrontare una sfida che non si può considerare di certo come le altre. Un derby importante che vale già molto per un inizio di stagione che ha visto le due muoversi a corrente alternata.

