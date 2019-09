Calciomercato Juventus, UFFICIALE: preso Selasi per l’U23

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto del classe 1995 Ransford Selasi. Il centrocampista ghanese classe 1996 è stato prelevato dal Pescara per giocare in Serie C con la maglia della Juventus U23.

