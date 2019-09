Rugani resta alla Juventus, Calciomercato: sarà il colpo a sopresa?

Rugani resta alla Juventus anche per la prossima stagione. Fino a qualche settimana fa l’ex difensore dell’Empoli era stato messo su mercato per fare un’importante plusvalenza, ma ora tutto è cambiato.

Il difensore cresciuto sotto la guida di mister Maurizio Sarri è pronto a restare e prendersi il suo posto nella rosa bianconera. Dopo l’arrivo di De Ligt e l’avanzare del giovane Demiral per Rugani tutto sembrava difficile, ma l’infortunio di Giorgio Chiellini ha cambiato le cose.

Rugani resta alla Juventus, il difensore pronto al riscatto

Daniele Rugani sarà probabilmente il nuovo acquisto della Juventus. Il difensore è stato corteggiato da diverse squadre, tra queste la Roma, il Psg e in ultimo anche dal Barcellona, ma lui ha sempre detto di no, voleva fortemente restare a Torino e dimostrare il suo valore.

Così è stato, Rugani è rimasto grazie anche all’infortunio di Giorgio Chiellini che ha complicato le cose per la gestione della rosa da parte di Maurizio Sarri. Adesso l’ex centrale dell’Empoli punta a riprendersi il suo posto in squadra, conscio delle mille difficoltà con davanti colossi come Bonucci e De Ligt e con il giovane Demiral pronto a stupire. Ma Rugani ha carattere ed è pronto a dimostrarlo.

