Scambio Benatia-Mandzukic, Calciomercato: spunta una clamorosa ipotesi

Lo scambio tra Benatia e Mandzukic ha spiazzato tutti nel pomeriggio di oggi. Infatti, la Juventus, dopo l’infortunio di Chiellini avrebbe pensato al ritorno del marocchino.

Mario Mandzukic non era certo della sua permanenza in bianconero, la Juventus cercava per lui una sistemazione ottimale, ma nello stesso momento stava pensando a come sistemare la difesa incerottata dopo i ko di De Sciglio e soprattutto quello di Chiellini.

Scambio Benatia-Mandzukic, la Juventus ci ha provato

Il croato, secondo molti non rientra più nei piani della Juventus e il suo futuro sarà stato spesso lontano da Torino, ma è anche vero che il vice campione del mondo avrebbe, in queste settimane, detto di no a Bayern, Borussia e Monaco, la sua volontà era restare in bianconero.

Ecco che per Mandzukic sarebbe spuntata, inaspettatamente la possibilità di andare a giocare nella Stars League in Qatar. Ma come? Beh, facile, la Juventus avrebbe richiamato Benatia per la difesa, il difensore ex Roma gioca proprio in Qatar e avrebbe pensato insieme a Paratici di lavorare per il ritorno a Torino. Mandzukic sarebbe, pertanto, stato inserito nella lista dei partenti e sarebbe stato proposto per lo scambio alla pari con il club di Benatia, l’Al-Duhail. Il tutto non è però andato a buon fine, per via di certe discordanze sugli ingaggi dei due calciatori. Mario resta in bianconero, ma forse fuori dalla lista Champions.

