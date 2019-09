Calciomercato Juventus: Paratici guarda tra gli svincolati per rinforzare ulteriormente la rosa a mercato chiuso. Un nome attira l’attenzione del dirigente.

Il mercato ufficiale si è concluso ieri sera alle ore 22:00 con la fatidica chiusura della porta, ma il calciomercato non si chiude qui. Al contrario fino al mese di marzo continua ad essere aperto quello degli svincolati che quest’anno più che mai può contare su nomi a dir poco altisonanti.

La Juventus, infatti, sembrerebbe voler studiare il ritorno di un ex che oggi si ritrova senza squadra.

Calciomercato Juventus: ritorna un ex svincolato?

Il nome in questione è quello di Claudio Marchisio che, dopo l’avventura allo Zenit San Pietroburgo, ha terminato la sua esperienza in Russia, non senza rimpianti anche e soprattutto a causa di una lunga serie di infortuni che ne ha minato il rendimento.

Certo, quando è sceso in campo ha fatto ancora la differenza, ma i continui stop lo hanno costretto a terminare anzitempo quell’esperienza per dedicarsi ad altro.

I bianconeri stanno studiando questa lista ed il suo nome immancabilmente è apparso davanti agli occhi della Vecchia Signora la quale, forse a malincuore, ha dovuto scorgere il suo nome e passare oltre.

Sul talento di Marchisio nessuno ha mai dei dubbi, con il centrocampista che, se in forma e in condizione, avrebbe potuto senz’altro essere un elemento importante per il gioco di Maurizio Sarri che quando era a Napoli aveva cercato in tutti i modi di portarlo tra le fila dei partenopei.

Purtroppo, però, le sue precarie condizioni di salute lo rendono un giocatore poco appetibile, visto e considerato un ingaggio comunque oneroso seppur ridotto. Insomma, la speranza è che il ragazzo possa riprendersi e trovare una sistemazione, ma difficilmente sarà la Juventus visto e considerato l’elevato numero di esuberi ancora tutti da piazzare a gennaio.

Lista giocatori svincolati 2019 2020

Tra gli altri giocatori svincolati troviamo tantissime vecchie conoscenze del nostro campionato, come Strinic, Abate, Paletta, Bertolacci, José Mauri, Montolivo, Honda, Giuseppe Rossi, Menez e molti altri che al momento sono rimasti senza squadra dopo aver terminato i rispettivi contratti che sono andati in scadenza senza poi essere rinnovati.

Riusciranno questi nomi a trovare una nuova squadra da cui ripartire? Staremo a vedere. Intanto, ecco l’elenco completo dei calciatori svincolati:

Portieri:

Lindner, Vorm, Yurchenko, Hassen, Jourdren, Brkic, Enyeama, Renan

Difensori

Simpson, Olsson, Coentrao, Strinic, Pejcinovic, Zeffane, Abate, Jefferson, Gamez, Paletta, Khacheridi, Kaboul, Donati, Cuevas, Tabanou, Samba, Felipe Santana, Djourou, Ibanez, Matias Silvestre, Andreolli

Centrocampisti:

Ben Arfa, Guarin, Bertolacci, Marchisio, Ledley, Gourcuff, N’Doye, Williams, Denilson, Willians, Kobayashi, McEachran, Bjarnason, Aogo, Holtby, Wszolek, Jedinak, Carlos Eduardo, Ireland, José Mauri, Fletcher, Cridetig, Montolivo, Barry

Attaccanti:

Susaeta, Bony, Okazaki, Sako, Markovic, Romero, Honda, Jonathas, Moukandjo, Biabiany, Hooper, Cabral, Anichebe, Giuseppe Rossi, Emenike, Martins, Menez, Chanturia, Riviere, Eduardo,

