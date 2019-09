Mattia De Sciglio infortunio, news e aggiornamenti sullo stop del terzino della Juventus: è stata decisa la data del rientro, ecco quando torna.

La Juventus deve fare i conti con l’infortunio di Mattia De Sciglio il cui infortunio al bicipite femorale, accusato nel primo tempo di Juventus Napoli, sembra essere meno grave del previsto. Lo stop sarà di circa un mese, ma tra dieci giorni il ragazzo farà nuovi accertamenti per capire come si sta evolvendo il problema muscolare accusato dal terzino ex Milan: ecco quando potrebbe rientrare.

Infortunio De Sciglio, Juventus: quando rientra?

Al momento la data in cui ritornerà non è assolutamente certa ma l’idea dei bianconeri e dello staff medico è quella di farlo rientrare per la sfida con l’Atletico Madrid.

Riuscirà l’esterno basso di difesa ex Milan a tornare in questa data? Al momento l’impresa è nelle sue possibilità, tuttavia i bianconeri in questo lasso di tempo dovranno stringere i tempi visto e considerato che in quella zona del campo la coperta è davvero corta.

Oltre a Danilo, infatti, sulla destra non c’è nessun altro se non un adattato Cuadrado che, pur con tutto l’impegno del mondo, non ricopre quel ruolo da tanti anni, essendo stato spostato giustamente in avanti con risultati migliori.

