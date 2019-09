Eriksen alla Juventus? Il sogno è possibile per gennaio ma si rinnova un duello molto importante tra i bianconeri ed un’altra squadra.

Si rinnova il duello con l’Inter per un altro top player in scadenza di contratto con il suo club di appartenenza: stiamo parlando di Eriksen del Tottenham il cui contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2020. Gli Spurs gli offriranno un maxi rinnovo da 12 milioni di euro a stagione ma il giocatore vorrebbe cambiare aria: i nerazzurri ed i bianconeri affonderanno il colpo, chi avrà la meglio?

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: duello Marotta Paratici

Intanto si rinnova già a gennaio la sfida tra Paratici e Marotta, con i due ex colleghi che si sfideranno nuovamente per avere il fenomenale giocatore danese. L’obiettivo di entrambi è quello di consegnare ai rispettivi allenatori, Sarri e Conte, un altro top player, anche se il Real Madrid rimane comunque alla finestra.

L’idea da parte di entrambi è quello di anticipare la concorrenza e prendere già informazioni in questi giorni in modo tale da arrivare all’apertura della sessione invernale con un notevole vantaggio sugli avversari.

