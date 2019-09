Marchisio torna alla Juventus? Sembra una fake news, ma ci sono tanti motivi per pensare che questo affare si possa concretizzare già oggi

Una scelta che ha valenze multiple e che sarebbe un piacere per tutti. Il calciatore avrebbe la possibilità di tornare a casa, dove è cresciuto e dove è diventato un campione. La società invece avrebbe il suo tornaconto personale per diversi motivi anche se non tutti tecnici.

Marchisio torna alla Juventus? Calciomercato: ecco perché si può

L’affidabilità del Principino non si mette in dubbio, ma dietro questo possibile affare ci sono diversi ragionamenti da fare. Intanto per iniziare va detto che Marchisio può tornare visto che è svincolato e gli acquisti dalla lista dei liberi è sempre a disposizione.

Accetterebbe un ingaggio anche non di primissima fascia per chiudere la sua carriera a Torino e magari alzare quella coppa sfiorata per due volte nelle finali di Berlino e Cardiff. In più i bianconeri potrebbero mettere in lista Champions un altro prodotto del vivaio e così avere la possibilità di un surpluse che abbrevierebbe la lista dei calciatori tirati fuori dalla stessa.

Attenzione però perché si deve fare tutto entro oggi, visto che stasera scade il termine ultimo per la lista Champions da presentare visto che poi tra due settimane si tornerà in campo per quello che sarà un appuntamento pieno di emozioni.

