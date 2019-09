Rakitic alla Juventus, Calciomercato: stava per firmare, ma poi…

Indiscrezione di calciomercato a poche ore dalla chiusura ufficiale: Rakitic alla Juventus stava per firmare ma poi qualcosa è andato storto.

Arrivano importanti indiscrezioni dopo la fine del calciomercato. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione davvero clamorosa, un fatto che sarebbe avvenuto nelle ultime ore: la Juventus avrebbe infatti tentato in extremis il colpo Ivan Rakitic e sarebbe stata molto, molto vicina al suo acquisto.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: cosa è andato storto?

Sempre secondo la fonte spagnola, i bianconeri avrebbero proposto al Barcellona uno scambio tra giocatori alla pari ma il prezzo del centrocampista in forza ai blaugrana è stato considerato troppo alto da parte dei catalani rispetto alla contropartita proposta dai bianconeri, il cui nome non è stato fatto.

Alla fine l’accordo non è stato trovato e per questo motivo l’affare è andato storto ma sempre questa fonte dichiara che fino a ieri Rakitic stava letteralmente facendo le valigie per trasferirsi a Torino alla corte di Maurizio Sarri.

Alla fine non se n’è fatto nulla e la trattativa è saltata, per poi rimanere tra le fila del Barça. A gennaio la trattativa ripartirà? Staremo a vedere ma una cosa è certa: la Juve non molla il croato.

