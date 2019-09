Rugani alla Roma, Calciomercato: clamoroso retroscena

Rugani alla Roma sembra cosa fatta, in più occasioni sembra essere il momento giusto per dare l’annuncio ufficiale dell’operazione completata, ma qualcosa è andato storto.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe prima lo stesso difensore a non accettare di buon cuore il trasferimento nella capitale, ma in un secondo momento ci sarebbe stato un dietro front da parte dei bianconeri che avrebbe deciso di puntare sul centrale.

Ecco perchè è saltato l’affare Rugani-Roma

La sfortuna ha colpito la Juventus con l’infortunio di Chiellini, ma paradossalmente Fabio Paratici, è stato fortunato, perchè non vendendo il centrale ex Empoli, si è ritrovato un difensore utile per non tornare sul mercato.

A spiegare i motivi del mancato trasferimento ci ha pensato l’agente del difensore, Daniele Torchia al portale Calciomercato.it: “Non è un segreto: la squadra con cui siamo stati più vicini è la Roma. C’erano altre soluzioni, anche all’estero. La Roma, non per questioni tecniche, ma per altro dove non entro nel merito, non è andata poi avanti. E’ questa tutta la verità. La Juventus però ha sempre avuto fiducia nel ragazzo e sarebbe stato un trasferimento non a cuor leggero”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK