Calciomercato Juventus, i tifosi sono soddisfatti di Paratici?

Il calciomercato è finito da pochi giorni ed è venuto il momento di bilanci per l’operato di Fabio Paratici: i tifosi come considerano il mercato dei bianconeri di quest’anno? La risposta dei tifosi della Juventus.

Calciomercato Juventus: tifosi soddisfatti di Paratici?

In generale, dando un’occhiata ai moltissimi gruppi Facebook riservati ai tifosi della Vecchia Signora, il commento e le sensazioni non possono che essere positive: gli acquisti di veri e propri top player come De Ligt, Ramsey, Rabiot e Danilo infatti sono veri e propri colpi da maestro di Fabio Paratici.

Allo stesso tempo, però, c’è un po’ di rammarico per quanto riguarda il mancato arrivo di una prima grande punta: sebbene Gonzalo Higuain sia in crescita e si sia dimostrato decisivo contro il Napoli, gli addii di giovani di belle speranze come Kean e Spinazzola fanno male ai tifosi che si stavano godendo il talento ed i gol soprattutto del primo, ceduto per far cassa.

Le mancate cessione di altri giocatori chiaramente fuori progetto, però, non fanno dormire sonni tranquilli i tifosi che, dall’altra parte, possono contare su una rosa davvero lunghissima e di tantissimi top player. Paratici, almeno per loro, è promosso a pieni voti.

