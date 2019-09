Perin al Benfica potrebbe essere la prossima notizia di mercato anche se il mercato è già chiuso. I portoghesi avevano già preso il portiere bianconero, ma le visite mediche hanno fatto saltare tutto.

Adesso si ritorna a parlare di Perin al Benfica, naturalmente un’operazione che non può essere portata avanti ora e non può nemmeno essere conclusa se non a gennaio. Si lavora per questo, e tutto sembra poter essere concluso con l’apertura del mercato di riparazione.

Perin al Benfica, si chiude a gennaio

Il mercato non dorme mai, anche se le operazioni ufficiali sono state chiuse il 2 settembra, molte società lavorano per portare avanti trattative per gennaio o per giugno del prossimo anno. La Juve, ad esempio, è già all’opera per concludere a gennaio alcune di quelle operazioni rimaste in sospeso. Quella ad esempio di Mattia Perin.

Il portiere bianconero era ormai pronto a diventare un giocatore del Benfica, c’èra tutto, accordo trovato tra club e intesa raggiunta sull’ingaggio, ma poi è saltato tutto, non senza tensioni: problemi nelle visite mediche secondo il Benfica. La società lusitana si era detta disposta a rimandare tutto a gennaio e la Juve che nel frattempo ha cercato nuove soluzioni, tra queste la Premier League e la Francia (Aston Villa e Monaco). Ma nulla di fatto, il futuro di Perin è legato al Benfica e a gennaio tutto sarà ufficiale, in Portogallo ne sono certi.

