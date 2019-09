Ivan Rakitic alla Juve, la mossa di Paratici per anticipare il calciomercato sorprende tutti: il dirigente fa di tutto per strapparlo al Barcellona.

Retroscena davvero curiosa di calciomercato per quanto riguarda Rakitic alla Juventus: il centrocampista del Barcellona, da tempo ormai finito ai margini del progetto blaugrana nonostante il suo enorme talento, si avvicina sempre di più ai bianconeri grazie ad una mossa sorprendente di Fabio Paratici che nessuno si aspettava.

Rakitic alla Juve, Calciomercato: la mossa di Paratici

L’uomo mercato della Vecchia Signora, infatti, è andato a cena con l’Amministratore Delegato dei catalani Oscar Grau: questo incontro infatti conferma quanto effettivamente il rapporto tra le due società sia ormai cementato da tempo e questo non può far altro che far sperare i tifosi circa un approdo del croato in bianconero.

Rakitic infatti è considerato l’elemento più importante e necessariamente migliore per Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto di definirlo il centrocampista perfetto per il suo progetto.

Bisognerà però aspettare ancora qualche mese prima di vederlo eventualmente in bianconero: il dirigente dei piemontesi riuscirà a portare in Serie A questo vero e proprio top player? Nonostante gli ottimi rapporti non sarà semplice, soprattutto se il mercato in uscita continuerà ad essere bloccato.

