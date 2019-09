Per Federico Bernardeschi arriva una seconda “bocciatura” dopo quella di Maurizio Sarri in queste prime partite alla Juventus: periodo duro per lui.

La vittoria sull’Armenia per 3-1 dell’Italia è stato il quinto successo di fila della Nazionale di Roberto Mancini. Se c’è chi sorride, lo fa un po’ meno Federico Bernardeschi che riceve la seconda -mezza- bocciatura di questo inizio della stagione, dopo la prima di Maurizio Sarri alla Juventus.

Juventus, Bernardeschi bocciato da Sarri?

L’esterno d’attacco classe 1994, schierato titolare da Mancini, sebbene abbia colpito una traversa, è stato se non bocciato, quantomeno rimandato, almeno stando ai voti che ha ricevuto da parecchi siti online anche piuttosto autorevoli: una media del 5.5 che non convince a pieno tutti.

Non sta andando meglio per lui nel suo club di appartenenza, la Juve, dove Maurizio Sarri in questo inizio di stagione, al netto delle parole del pre-campionato, gli sta concedendo davvero pochissimo spazio.

Per lui, insomma, un inizio di stagione in salita, chiuso da Ronaldo e Douglas Costa nel 4-3-3 del tecnico toscano. Riuscirà a trovare più spazio all’interno della stagione? Staremo a vedere che cosa accadrà.

