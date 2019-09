Emre Can protagonista del calciomercato della Juventus, la sua cessione appare ormai una conseguenza impossibile da non calcolare.

Il ragazzo ha preso male l’esclusione dalla lista della Champions League e torna sulle parole pronunciate con il Paris Saint German. Ma soprattutto si sofferma su quelle parole che sapevano di promessa da parte di Maurizio Sarri. Per questo c’è rimasto male il centrocampista che poi però ha fatto un passo indietro sul suo profilo di Twitter.

Emre Can, Calciomercato Juventus: cessione inevitabile

Vedremo come si comporterà Emre Can e se avrà la possibilità di giocare con continuità. Di certo si tratta di un ragazzo intelligente e dotato di grande personalità. Sarà dunque importante capire se avrà la forza per dire la sua.

Di certo è un giocatore straordinario e lo dimostra quella splendida serata che l’ha visto protagonista nella gara contro l’Atletico Madrid. Impiegato da terzo della difesa a tre ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e di dare una scossa ai suoi. Nonostante questo in molti ne hanno criticato l’eccessiva lentezza che pareva mal abbinarsi al campionato italiano. Niente però di più sbagliato perché Emre è un campione.

Avrà spazio in campionato?

La Juventus lo aveva acquistato a parametro zero Emre Can e ora non deve depauperare un grandissimo talento della società. Vedremo dunque se avrà la possibilità di imporsi all’attenzione e di giocare con la maglia bianconera almeno in Serie A.

Potrebbe dare ricambio a Sami Khedira che sicuramente avrà bisogno di riposare. Non è da escludere che diventi fondamentale in Serie A e che magari possa riguadagnarsi la lista per la Champions League quando sarà possibile a gennaio reinserirlo.

