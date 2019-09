Arrivano buone notizie relative alle condizioni di salute di Aaron Ramsey: il centrocampista della Juventus è vicino al rientro: ecco quando torna.

Arrivano buone notizie per Maurizio Sarri e la Juventus: Aaron Ramsey sta per tornare a disposizione della squadra. Oggi, infatti, durante l’allenamento, c’è stata una partitella a ranghi misti in cui hanno partecipato anche alcuni elementi dell’Under 23 e dell’Under 19: in questa partitella a ranghi misti è il neo acquisto, ex Arsenal arrivato svincolato in estate, è andato anche a segno.

Juventus, infortunio Ramsey: quando torna a disposizione?

Al momento una data certa del rientro non c’è: la lombalgia, infatti, è una malattia che spesso crea problemi e per curarsi ci vuole tempo. Nonostante questo, però, il suo rientro tra le fila dei convocati avverrà dopo la sosta, nella partita contro l’Atletico Madrid di Champions League probabilmente.

Ricordiamo che Ramsey, infatti, quest’anno con la sua nuova maglia della Juve non è ancora sceso in campo nemmeno un minuto in quanto ha sempre avuto problemi fisici: i tifosi, però, se tutto va bene dovranno avere ancora pochissima pazienza e poi rivedranno il ragazzo che hanno visto soltanto in qualche spezzone dell’International Champions Cup quest’estate.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK