Matuidi al Psg, Calciomercato: svelato un clamoroso retroscena

Matuidi poteva tornare ad essere un giocatore del Paris Saint Germain ed il tutto poteva concretizzarsi a pochi minuti dal gong della chiusura della sessione di mercato.

Il centrocampista della Juventus sembrava ad un passo dalla cessione, direzione Psg. Ma dopo qualche tentennamento da parte di Sarri è arrivato un deciso dietro front. Da qui due partite da titolare a Parma e contro il Napoli e un nuovo corso bianconero.

Matuidi era del Paris Saint Germain, ma Paratici ha detto no

Sul campione del mondo francese, Blaise Matuidi, si era fatto sotto, nelle ultime ore di mercato il Paris Saint-Germain, che come svela ‘Soccer Link’ aveva provato a riportare il giocatore sotto la Tour Eiffel. Il dg dei parigini Leonardo, oltre ad Icardi, prima del gong del mercato avrebbe cercato anche di concludere il trasferimento di Matuidi, incassando però il ‘no’ della Juve.

C’è un retroscena abbastanza scontato. Il PSG avrebbe voluto prelevare il classe ’87 in prestito, mentre la Vecchia Signora avrebbe accettato ad una partenza del francese solo con un diritto di riscatto. Tutto è saltato anche perchè per Sarri sarebbe stata una partenza forzata ed infatti lo dimostra il fatto che Matuidi è stato messo nella lista Champions al contrario di un intoccabile come Emre Can.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK