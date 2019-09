Alessio Romagnoli manda un messaggio di calciomercato alla Juventus dopo Armenia-Italia, partita della Nazionale? Le sue parole post-gara.

Dopo la sfida Armenia-Italia, a parlare ai microfoni della stampa è Alessio Romagnoli. Il difensore centrale del Milan ha infatti lanciato un segnale che, alcuni, hanno interpretato come un messaggio di calciomercato: il centrale ex Sampdoria classe 1995 vuole giocare la Champions League, possibilità che in rossonero al momento gli è preclusa. Alla Juventus, invece, sarebbe possibile.

Romagnoli alla Juventus, Calciomercato: il messaggio del difensore

In molti, infatti, hanno interpretato le parole del forte difensore centrale dell’Italia di Roberto Mancini come un segnale del fatto che, se i rossoneri non si qualificheranno alla prossima Champions League, il ragazzo potrebbe partire.

La Juventus sta cercando, al contrario, proprio un pari ruolo di Romagnoli come sostituto di Giorgio Chiellini, che rimarrà fermo per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore. Al suo rientro, però, le sue condizioni fisiche sono un grosso punto interrogativo.

Per questo motivo alcuni hanno pensato che potrebbe esserci un contatto, magari in futuro, tra Romagnoli e la Juve, anche se il ragazzo ha dichiarato che farà di tutto, insieme ai suoi compagni del Milan, per conquistarla e giocare, nella prossima stagione, con quella maglia in Europa.

Se non dovessero farcela che cosa accadrebbe? Staremo a vedere, ma i bianconeri di Maurizio Sarri potrebbero essere una valida opportunità: Fabio Paratici è vigile.

