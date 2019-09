Calciomercato Juventus: top player in arrivo, Agnelli ha dato il via libera

Calciomercato Juventus, ultimissime news sul prossimo top player in arrivo. Fabio Paratici ha avuto l’ok da Andrea Angelli, si prepara il grande colpo.

Dopo il grande arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus sta studiando un altro grande colpo: un vero e proprio top player in arrivo per i bianconeri che hanno già ricevuto l’ok da da parte del presidente Andrea Agnelli per un grande colpo da preparare a gennaio ma da concludere nella prossima estate: Mbappé o Neymar, questi i nomi.

Calciomercato Juventus: top player “alla Ronaldo” in arrivo

Fabio Paratici ha avuto l’ok da parte della dirigenza che, dal punto di vista finanziario, giustamente è molto attenta a questi aspetti ed a queste dinamiche.

I nomi sono appunto due: il primo è l’attaccante ex Monaco classe 1998 di proprietà del Psg, che l’anno scorso ha vissuto una stagione importante e di grande crescita, come dimostrano i 39 gol messi a segno. In questa nuova stagione non sembra essere da meno come dimostrano le 2 reti in 2 partite nelle prime uscite stagionali.

Il costo del cartellino è sopra i 150 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero portare a Torino un top player assoluto non solo per il presente ma anche per il futuro.

Discorso diverso per Neymar, in uscita dai campioni di Francia, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Sebbene alcune voci dicano che, per i costi eccessivi di quell’operazione, il ragazzo chiuderà la carriera a Parigi, il ragazzo classe 1992 è intenzionato ad andarsene riducendo anche il suo ingaggio. La Juve è alla finestra.

