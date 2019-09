De Ligt delude, non è un inizio molto facile per il difensore olandese della Juventus che anche con l’Olanda ha fatto un po’ di fatica.

Il calciatore era stato schierato all’improvviso contro il Napoli quando non avrebbe dovuto giocare. Il ragazzo infatti doveva sedersi in panchina, non fosse per il brutto infortunio capitato a Giorgio Chiellini. Una gara con belle chiusure ma anche tanti errori e tre gol subiti dai bianconeri in pochissimi minuti.

De Ligt delude, l’Olanda vince ma il difensore della Juventus…

Contro la Germania l’Olanda vince 4-2, ma stenta con qualche errore di troppo. Sfortunato il centrale ex Ajax viene colpito da un pallone di mano in area di rigore, una massima punizione che è costata un gol alla nazionale oranje.

Giocatore di livello e di grande prospettiva, ricordiamo che è un classe 1999, ha tanto da dimostrare e sicuramente peseranno gli oltre 70 milioni investiti dai bianconeri. Sarà sicuramente importante vedere cosa accadrà, ma la Juventus sicuramente saprà valorizzare questo fenomeno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK