Emre Can avrebbe voluto lasciare la Juventus ma nella sessione estiva di calciomercato erano pervenute tre offerte: Paratici ha bloccato tutto.

Retroscena clamoroso di calciomercato Juventus. Paratici alla fine non è riuscito a cedere molti giocatori che sono rimasti in bianconero, tuttavia arriva dalla Spagna una clamorosa indiscrezione riguardante Emre Can: la Vecchia Signora avrebbe rifiutato addirittura tre offerte per il centrocampista, per poi escluderlo dalla lista Champions.

Emre Can lascia la Juve, Calciomercato: Paratici blocca tutto

Il motivo dietro l’opposizione da parte dell’uomo mercato numero uno della società di Corso Galileo Ferraris va ricercato nel fatto che tutte e tre le offerte non lo convincevano: la prima del Barcellona di fatto non è mai arrivata, il Psg ha da subito mollato la presa mentre la terza, quella del Real Betis, non ha convinto nessuno.

Si parlava infatti di un prestito oneroso con diritto di riscatto, proposta che non piaceva proprio alla Juventus che vorrebbe una cessione a titolo definitivo per fare cassa e risanare il bilancio.

Niente da fare: i bianconeri sono stati irremovibili ed alla fine il giocatore è rimasto, per di più escluso dalla lista Champions ed ai margini del progetto. Insomma, un periodo nero per Emre Can.

