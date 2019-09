In Fiorentina Juventus, Gianluigi Buffon sarà titolare oppure giocherà ancora Szczesny? Maurizio Sarri ha deciso chi sarà tra i pali.

Da quando è tornato alla Juventus, Gianluigi Buffon non ha ancora giocato un minuto: certo, il suo ruolo è stato pensato maggiormente all’interno dello spogliatoio piuttosto che in campo, dove è il secondo di Szczesny, tuttavia l’ex portiere della Nazionale in molti pensano possa essere schierato titolare contro la Fiorentina: sarà così?

Buffon titolare, Fiorentina Juventus? Sarri ha deciso

Il portiere infatti, complice la pausa per le Nazionali, si sta continuando ad allenare alla Continassa insieme al resto dei compagni: potrebbe infatti partire dal 1′, soprattutto nel caso in cui Szczesny non fosse al top della condizione.

La sensazione è che, questa volta, l’estremo difensore abbia una speranza di scendere nuovamente in campo per il suo secondo “esordio” con la maglia bianconera dopo un anno in chiaroscuro al Psg.

Staremo a vedere che cosa accadrà e se Maurizio Sarri gli concederà questa opportunità, ma una cosa è certa: i tifosi non vedono l’ora di vederlo nuovamente in campo.

