Calciomercato Juventus: Chiesa è triste, Fiorentina lo cede?

Calciomercato Juventus: le ultimissime news su Federico Chiesa. Il ragazzo sembra essere triste e se è accorto anche Roberto Mancini: la Fiorentina lo cede?

Non è un periodo semplice per Federico Chiesa, che in questa lunga estate di calciomercato avrebbe voluto fortemente essere ceduto, salvo poi trovare un vero e proprio muro davanti a sé: la Fiorentina, ed in particolar modo il presidente Rocco Commisso, hanno fatto muro ed alla fine il ragazzo è rimasto, ma non sembra essere felice.

Calciomercato Juventus: Chiesa è triste, cessione in vista?

Il ragazzo, come sappiamo, non sta convincendo al 100% in campionato durante le prime uscite. Certo, le prestazioni sono comunque buone e positive, tuttavia è innegabile che da un profilo come il suo ci si aspetti sempre qualcosa in più che, in questo momento, fatica ad arrivare.

Per questo motivo l’esterno viola classe 1997, che in molti vedono poco felice, potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio: Roberto Mancini dopo Armenia-Italia lo ha strigliato dicendo che deve reagire a questa situazione che si è creata, ma il ragazzo almeno per altri sei mesi sarà bloccato tra le fila dei viola.

La Juventus è consapevole della situazione e proverà a sfruttarla a proprio vantaggio, ma ce la farà?

