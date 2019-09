Calciomercato Juventus: Pogba, il futuro si decide in tre mosse

Calciomercato Juventus: Paul Pogba è indeciso sul suo futuro. Rimane al Manchester United oppure si trasferisce in bianconero? La situazione è oscura.

Il futuro è molto più che incerto. Paul Pogba, che quest’estate sembrava davvero vicino ad un ritorno alla Juve, alla fine è rimasto al Manchester United, complice una campagna cessioni dei bianconeri che è andata rilento ed una difficoltà non indifferente da parte dei Red Devils nell’abbassare alcune pretese di fondo considerate un po’ troppo elevate.

Calciomercato Juventus: Pogba è indeciso, la situazione

Il futuro del ragazzo, come dicevamo, si può decidere in tre mosse. La prima è già avvenuta ed è stato l’incontro a Londra tra l’agente del francese, Mino Raiola, e la società inglese per capire quali sono i margini di manovra per il rinnovo.

L’idea non dispiace al centrocampista classe 1993 che tuttavia sogna un ritorno in Italia, in Serie A alla Juve, dove di fatto è esploso sotto l’egida di Conte ed Allegri.

Il secondo passaggio è quello di capire quanto effettivo denaro la Vecchia Signora può mettere sul piatto: la società di Corso Galileo Ferraris come sappiamo è attenta ai conti ed il rischio è che la coperta sia troppo corta.

Il terzo ed ultimo punto, quello fondamentale, è il confronto diretto con il Manchester United: un vero e proprio tavolo delle trattative in cui le due compagini si parleranno.

