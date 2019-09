Marchisio tra Brasile ed USA, Calciomercato: l’ex Juventus non ha ancora deciso

Il futuro di Claudio Marchisio è ancora tutto da scrivere: l’ex centrocampista della Juventus, infatti, non ha trovato squadra ed il futuro è incerto.

Dopo la fine della sua esperienza allo Zenit di San Pietroburgo, dove ha subito parecchi infortuni che ne hanno minato le prestazioni, il futuro di Claudio Marchisio è ancora tutto da scrivere. Si parlava di un avvicinamento del Monaco, ma poi le parti non hanno trovato l’accordo: il suo futuro, invece, è tra Brasile ed Stati Uniti.

Calciomercato: Marchisio tra Brasile ed MLS, l’ex Juve è indeciso

Il Flamengo ci sta pensando seriamente. Marchisio, infatti, nonostante i suoi 33 anni, è ancora un giocatore davvero fenomenale se non avrà ancora nuovi infortuni.

Dopo la rottura del legamento crociato anteriore infatti non è stato più lo stesso e forse è stato questo il motivo per il quale la Juventus lo ha lasciato andare: non riuscire più a garantire prestazioni all’altezza.

Negli USA il ragazzo ha ancora tanti estimatori, mentre in Scozia i Glasgow Rangers vorrebbero fare un tentativo per lui ma, al momento, è tutto ancora da capire.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK