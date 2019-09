Pjaca è tornato, Juventus: ecco dove giocherà il croato

Pjaca è tornato o quasi. L’attaccante croato è lontano dal terreno di gioco ormai da troppo tempo, per via di continui infortuni. Il talentuoso è sicuramente da essere considerato tra i più sfortunati in Europa.

Marko Pjaca sta lentamente tornando alla normalità, o meglio ci sta provando. Il croato ha conosciuto da vicino la sfortuna più nera, subendo diversi infortuni nel corso della sua breve carriera. Infortuni che naturalmente lo hanno limitato e non poco.

Pjaca è tornato, ecco dove giocherà

Pjaca è stato sul mercato per tutta l’estate, ma gli infortuni alle sue spalle lo hanno limitato nelle scelte da prendere. La Juventus lo avrebbe dovuto dare in prestito prendendose carico economico. A questa opzione ci aveva pensato il Verona, poi è stato tutto rimandato alla prossima sessione, cosi come hanno fatto anche Genoa e Sampdoria.

Ma dove giocherà il croato per ritrovare la condizione fisica? Non in Under 23, dove tutti pensavano, ma bensì in Primavera, da fuoriquota, per tutto il tempo necessari finchè non si sarà ristabilito a dovere. Una scelta presa in comunione con il croato che vuole dimenticare questa triste pagina della sua carriera.

