Finlandia Italia probabili formazioni: i dubbi di Mancini

Finlandia Italia probabili formazioni: ecco gli schieramenti per la gara della squadra azzurra che sarà trasmessa stasera alle 20.45 su Rai 1.

Ecco gli undici di partenza:

Finlandia (4-4-2): Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (Izzo), Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Immobile, Chiesa.

Finlandia Italia probabili formazioni, i dubbi di Roberto Mancini

Roberto Mancini non dovrebbe aver dubbi per quanto riguarda le probabili formazioni di Finlandia Italia. Sicuramente ci troveremo di fronte a una partita di ottimo spessore e ritmo con due avversari pronti a dare il tutto per tutto per cercare di vincere.

Il principlae dubbio è sulla difesa che potrebbe essere schierata a tre con Izzo, Bonucci e Romagnoli o a quattro con Alessandro Florenzi al posto del calciatore granata. Staremo a veder quale sarà il risultato finale.

