Infortunio Elmas, ko in nazionale per il calciatore del Napoli

Infortunio Elmas, ko in nazionale per il calciatore del Napoli

Elmas si è fatto male in nazionale. Ha subito un colpo in allenamento con la Macedonia del nord che l’ha costretto a fermarsi per un problema alla caviglia. Il gonfiore ha fatto preoccupare in un primo momento, anche se poi il ragazzo ha comunicato di non preoccuparsi per lui.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK