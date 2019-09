Mbappè alla Juventus potrebbe presto trasformarsi da sogno in realtà, un colpo che regalerebbe ai bianconeri davvero un rinforzo importante.

Il francese costa moltissimo, ma è giovane e di talento oltre a giocatore in grado di fare la differenza. Davanti ce ne sono pochi come lui sia per media gol complessiva che per come aiuta la squadra a giocare.

Mbappè alla Juventus? Calciomercato: bisogna aspettare il 2022

Mbappè alla Juventus potrebbe essere il colpo, ma solo nel futuro. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, e evidenziato da TuttoJuve, il calciatore potrebbe arrivare in bianconero anche se solo al momento dell’addio sapremo qualcosa di più-

