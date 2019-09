Calciomercato Juventus: Bentancur perchè non è stato ceduto? Il motivo

Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato Juventus. L’ultimissima news riguarda Bentancur: perchè non è stato ceduto? C’è di mezzo il Boca Juniors.

Quest’anno non è sceso in campo neanche per un minuto, ma Rodrigo Bentancur è tranquillo riguardo al suo futuro. Quest’anno più che mai, infatti, l’uruguaiano sarà il vice-Pjanic e sempre più all’interno del progetto di Maurizio Sarri, che in lui ha piena fiducia. Il vero motivo per il quale il ragazzo classe 1997 è rimasto, però, è un altro e riguarda anche il Boca Juniors.

Calciomercato Juventus: Bentancur perchè è rimasto? Il Boca Juniors di mezzo

Come sappiamo, il centrocampista che era stato opzionato nell’affare Tevez, è stato poi acquistato definitivamente dai bianconeri ormai qualche stagione fa, ma nel contratto è prevista anche una clausola spigolosa e poco gradita alla Vecchia Signora: qualora venga ceduto, il Boca Juniors percepirà il 50% di questa futura rivendita.

Alla Juve questo fatto non sta più bene e, per questo motivo, ha cercato invano negli ultimi mesi di trattare per concedere al club un indennizzo fisso pur di liberarsene, ma non c’è stato niente da fare.

Per questo motivo, quindi, le ultime news di calciomercato Juventus parlano di un Bentancur che è rimasto, forte del suo contratto appena rinnovato ed in scadenza il 30 giugno 2024.

Sia chiaro: il ragazzo, a differenza di Emre Can e Matuidi, non è mai stato inserito nella lista dei partenti, tuttavia questo fattore legato a questa clausola ha senz’altro influito nella scelta finale di Paratici.

