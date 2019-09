Calciomercato Juventus la sessione di gennaio potrebbe portare a due cessioni eccellenti. I tifosi aspettano di vedere quali saranno.

Mario Mandzukic è ormai praticamente ai confini della rosa. Si allena e va in panchina, ma è fuori dalla lista Champions League e dalle idee di calcio di Maurizio Sarri. Per lui ci sono offerte in Qatar, cosa che ha fatto pensare addirittura a una rescissione consensuale già nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, due cessioni eccellenti a gennaio

Chi invece se ne andrà a sorpresa per il calciomercato Juventus è Paulo Dybala. Il calciatore è stato inserito nella rosa dei calciatori che potranno essere impiegati in Champions League, ma rimane comunque uno di quelli che al momento non avrà spazio per via del 4-3-3 che lo penalizza e non poco.

La sensazione è che Maurizio Sarri lo veda come l’alter ego di Gonzalo Higuain per giocare in mezzo al tridente. Un colpo di scena importante per la sua carriera, ma che lo confina al momento in panchina. Su di lui c’è l’idea di renderlo devastante come Mertens, intanto però attenzione perché Psg e Tottenham spingono.

