Federico Chiesa Juventus: per i bianconeri spunta un altro problema all’orizzonte. Paratici riuscirà a superarlo? La Fiorentina non fa sconti a nessuno.

Continuano a sorgere nuovi problemi per Federico Chiesa alla Juventus: l’esterno offensivo classe 1997 della Fiorentina continua a piacere e non poco a moltissimi club, tuttavia i bianconeri fino a poco tempo fa sembravano in netto vantaggio sulla concorrenza, ma ora non è più così. Sorgono nuovi problemi per arrivare al ragazzo.

Chiesa Juventus, Calciomercato: l’Inter fa la sua mossa

Il problema più grande, oltre alla concorrenza estera di Bayern Monaco e Liverpool, si chiama Inter: Beppe Marotta, infatti, dopo aver messo a posto il bilancio questa estate, è pronto a dare l’assalto a quello che lui ritiene un grandissimo top player.

Nelle prossime settimane, infatti, sembrerebbe essere previsto, come riporta Tuttosport, un nuovo contatto tra i nerazzurri e la Fiorentina, consapevoli del fatto che Rocco Commisso non farà sconti per arrivare all’esterno della Nazionale dell’Italia: per meno di 70 milioni di euro il ragazzo non si muove.

La Juventus in tutto questo sta alla finestra, ben consapevole del fatto che questa valutazione è un po’ troppo elevata per un ragazzo che, seppur talentuoso e fenomenale, deve ancora crescere parecchio. Insomma, staremo a vedere che cosa accadrà.

