Per De Gea alla Juve la strada potrebbe essere in discesa. Il Manchester United sembra voler aiutare Paratici indirettamente: lo scenario di calciomercato.

L’estremo difensore dei Red Devils ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2020, quindi nell’estate che arriverà tra circa un anno, ed il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Le possibilità che rimanga in Premier League sono minime e la Juventus sta provando in tutti i modi a preparare il terreno per l’assalto, con la complicità dei londinesi.

De Gea alla Juve, Calciomercato: il piano di Paratici

Un eventuale arrivo di De Gea alla Juventus spalancherebbe le porte dell’addio per Szczesny: il portiere polacco in queste prime uscite stagionali è stato protagonista di tante parate miracolose ma anche di qualche errore di troppo.

Per questo motivo Paratici sta seriamente pensando ad una sua cessione ma non sarà semplice piazzarlo. Un aiuto, tuttavia, potrebbe arrivare da chi non te l’aspetti: proprio dallo United.

I Red Devils infatti stanno spingendo e non poco per l’acquisto di Oblak e per questo motivo una sua cessione diventerebbe inevitabile, anche se la cifra di 100 milioni di euro richiesta dagli inglesi spaventa tutti gli acquirenti, Vecchia Signora compresa.

L’Atletico Madrid è al contrario disposto a fare un pensiero per l’estremo difensore polacco in fora a Maurizio Sarri, ma non sarà semplice trovare la quadra. De Gea alla Juve rimane tuttavia, nonostante questi piccoli intoppi, una pista molto calda.

