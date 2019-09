Douglas Costa al Manchester United? Il calciatore ha parlato per il calciomercato e per l’ipotesi di lasciare la Juventus.

In una storia su Instagram il brasiliano ha sottolineato: “Scrivo per smentire notizie infondate pubblicate su di me che dicevano che stavo trattando con alcuni club durante l’ultima sessione di calciomercato. Fin dall’inizio della stagione sono stato chiaro che volevo restare qui per vincere titoli e per dare il sangue per la maglia della Juventus. Junior Mendoza è il mio unico agente. E’ l’unica persona autorizzata a trattare a mio nome. Grazie per l’attenzione. Darò il sangue per la Juventus”.

Douglas Costa al Manchester? Calciomercato: le parole del calciatore della Juventus

Douglas Costa al Manchester United? Non accadrà, il brasiliano rimarrà alla Juventus ancora a lungo. I bianconeri hanno deciso di dargli nuova fiducia grazie all’arrivo di Maurizio Sarri che gli ha dato la possibilità di giocare da titolare nelle prime due partite di campionato. Vedremo se ora troverà la continuità in maglia bianconera.

Nei suoi primi due anni a Torino gli è mancata la continuità, perché il calciatore ha dimostrato di essere esplosivo a partita in corsa senza però riuscire a continuare ad esprimersi partita dopo partita. Sparendo cioè dai radar senza riuscire a trovare la sua continuità.

