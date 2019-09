Douglas Costa si è ripreso la Juventus, l’attaccante brasiliano è titolare con l’arrivo a Torino di Maurizio Sarri.

Il suo agente Giovanni Branchini ha parlato a Sportsmail: “L’interesse del Manchester United per il ragazzo era forte. Lo seguono da sempre. Non è l’unico club in Inghilterra però che l’ha cercata. La Juventus non è mai stata intenzionata a cederlo”.

Douglas Costa, Juventus: l’agente svela…

Giocatore rapido e dotato di tecnica gli si è sempre rimproverata la mancanza di continuità e i pochi gol segnati fino ad oggi. Sarà interessante vedere se questa stagione avrà la possibilità di giocare con continuità per dimostrare tutta la sua qualità e la sua tecnica sotto porta.

