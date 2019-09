Infortunio Milik, preoccupazione in casa Napoli

C’è preoccupazione in casa Napoli con l’infortunio di Milik che spaventa lo staff. Alcuni dicono che sia pronto a ritornare in campo, ma Il Mattino specifica come neppure lo staff azzurro sappia capire qual è l’entità del problema all’adduttore che il calciatore ha rimediato in America.

