Quando rientrano i giocatori della Juventus impegnati con le rispettive Nazionali? Ci saranno quattro “ritardatari” che torneranno più tardi.

E’ iniziato il lento e graduale rientro dei giocatori della Juventus impegnati con le rispettive Nazionali. Per loro, quindi, come sempre la “sosta” di fatto non è stata tale in quanto sono stati in giro per tutto il mondo: ecco quando torneranno a disposizione di Maurizio Sarri, che poi dovrà decidere se farli scendere in campo o preferire calciatori più freschi con cui ha avuto l’opportunità di allenarsi durante tutta la settimana.

Juventus, giocatori in Nazionale quando rientrano? Tutte le date

Domani riprenderanno gli allenamenti alla Continassa per i bianconeri in vista della gara di sabato pomeriggio contro la Fiorentina in programma sabato pomeriggio alle ore 15:00.

I primi a tornare a disposizione ovviamente saranno Bonucci e Bernardeschi impegnati con l’Italia a cui farà seguito Pjanic, tornato nel nostro paese già da ieri. A questi faranno seguito domani i vari Szczesny, Emre Can e De Ligt, che scenderanno in campo tra oggi pomeriggio e stasera.

Domani in nottata sarà il turno di Demiral, Matuidi e Ronaldo, mentre ci saranno, come sempre del resto, quattro giocatori che torneranno più tardi di tutti gli altri: stiamo parlando di Dybala, Bentancur, Alex Sandro e Cuadrado, che giocheranno l’ultima amichevole tra martedì e mercoledì notte.

Insomma, come spesso accade alla Juventus il rientro dei sudamericani crea un grosso disagio ai bianconeri ed ai piani di allenamento, ma la rosa davvero ampia e ricca di talento, soprattutto quest’anno, rende questo problema più sopportabile.

