Matic alla Juventus? Questa sembra la volontà del calciatore che va in scadenza 2020 e infiamma il calciomercato europeo.

TuttoJuve racconta come il calciatore del Manchester United abbia chiesto, dopo una sfida della nazionale, una foto a Cristiano Ronaldo per i propri figli. Un’immagine che ha fatto subito pensare a come il calciatore farebbe felice i suoi bambini nel caso dovesse passare a giocare nella squadra bianconera.

Matic alla Juventus, Calciomercato: c’è la prova!

Matic alla Juventus era stata una trattativa già abbozzata in passato quando i bianconeri avevano sulla loro panchina Massimiliano Allegri. Il tecnico lo voleva a tutti i costi, ma alla fine il calciatore passò dal Chelsea al Manchester United. Ora però potrebbe arrivare a Torino gratis visto che il contratto scadrà nel 2020.

