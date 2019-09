Sarri e Ronaldo sarebbero stati protagonisti di un patto che ha del clamoroso. Lo racconta SportMediaset che racconta alcuni particolari del loro rapporto.

Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo sembravano quanto più lontani, in difficoltà a capirsi. Niente di più sbagliato, visto che i due hanno dialogato a lungo e tra i due sarebbe sorto un patto, una specie di sfida che sicuramente fa gola ai tifosi bianconeri.

Sarri e Ronaldo, il patto tra tecnico e l’asso della Juventus

Sappiamo che il record di gol in una stagione di Serie A è stato stabilito da Gonzalo Higuain, 36, proprio con il tecnico Sarri in panchina. Quest’anno Maurizio vorrebbe far segnare a Cr7 più di 40 gol per farlo entrare ulteriormente nella storia del calcio italiano.

