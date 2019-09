Umtiti alla Juventus? Il difensore del Barcellona risponde alle tante voci di calciomercato che si sono susseguite in queste settimane: le sue parole.

Ci sono state tante voci di calciomercato riguardo ad Umtiti, il difensore centrale del Barcellona che in questa sessione è stato accostato a tantissimi club: dal Psg all’Arsenal fino alla Juventus, soprattutto dopo l’infortunio di Giorgio Chiellini, che sarà out per almeno cinque mesi. Il ragazzo ha risposto per le rime finalmente a queste indiscrezioni: le sue parole.

Umtiti alla Juventus, Calciomercato: il difensore risponde a tono

Il ragazzo ha dichiarato a Canal Football Club che non ha ancora oggi la minima idea da dove siano uscite queste voci, in particolar modo sui Gunners, ma non è a conoscenza nemmeno del fatto che siano arrivati o meno dei contatti informali con il suo agente.

Il motivo di tutto questo è semplice: non gli è mai interessato prendere in considerazione altre offerte che non sia quelle dei blaugrana con cui ha un contratto da rispettare.

Riguardo al fatto che avrebbe potuto essere pedina di scambio per arrivare a Neymar, il difensore si è fatto una bella risata ed ha aggiunto non ha nemmeno una risposta da dare, se non che da quando era piccolo sognava di essere nella Liga, tra le fila del Barcellona. Insomma, non può che essere felice.

Con la riapertura del calciomercato a gennaio che cosa cambierà? Staremo a vedere se queste affermazioni verranno confermate dai fatti.

