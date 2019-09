Calciomercato Juventus: svelato un retroscena inaspettato su Gonzalo Higuain. Ecco il vero motivo per il quale il Pipita non è stato ceduto.

In molti si chiedono il motivo per il quale Gonzalo Higuain non è stato ceduto in estate. Certo, il ragazzo è un vero e proprio pupillo di Maurizio Sarri, tuttavia la vera ragione che ha fatto rimanere il ragazzo a Torino è un’altra.

Calciomercato Juventus: perchè Higuain è rimasto?

Il motivo dietro la sua permanenza è molto più semplice di quanto ci possiamo immaginare: il ragazzo argentino, tornato in estate dopo i prestiti infruttuosi al Milan ed al Chelsea, non ha trovato un accordo né con la Roma né tanto meno con un’altra società.

Per questo motivo la società di Corso Galileo Ferraris ha deciso di dargli una seconda chance in bianconero nella speranza che potesse sfruttarla a pieno.

Dopo due partite sembrerebbe esserci riuscito: Higuain si è ripreso la sua Juventus e le voci di calciomercato sembrano essere ormai soltanto un lontano ricordo.

