Paul Dybala lascia la Juventus a gennaio? Le ultimissime news di calciomercato parlano di quattro offerte per la Joya da parte di alcuni top club.

Il numero 10 sulle spalle non basta a Paulo Dybala per diventare incedibile. La Joya, infatti, continua ad essere il potenziale sacrificato per gennaio e le probabilità che questo fatto avvenga aumentano ogni giorno di più. Il motivo è molto semplice: ci sono quattro top club europei pronti a fare un’offerta allettante per le casse della Vecchia Signora.

Dybala lascia la Juventus, Calciomercato: quattro club faranno offerte

Il primo di tutti, come rivela Tuttosport, è il Psg, con Leonardo che, non è un mistero, stravede per l’argentino classe 1993 e, per questo motivo, è pronto a presentare una proposta interessante soprattutto se Neymar si deciderà a lasciare Parigi.

Ma non solo: anche il Tottenham non è una pista del tutto tramontata. Gli Hotspur infatti potrebbero ritornare ben presto alla carica così come il Real Madrid, a cui piace proprio Eriksen in scadenza con gli inglesi.

A proposito di Premier League, il Manchester United è interessato e non poco all’argentino ex Palermo: dopo il grande rifiuto dell’estate, le vie del calciomercato potrebbero far nuovamente incontrare Dybala ed i Red Devils.

